محمود حسين رئيسًا للجنة الشباب والرياضة وحسام غالي أمينًا للسر

أسفرت نتائج انتخابات تشكيل هيئة مكاتب اللجان النوعية بالمجلس، عن فوز الدكتور محمود حسين برئاسة لجنة الشباب والرياضة بالتزكية.كما فاز كل من العميد ثروت سويلم وسامر التلاوي بمقعدي وكلاء اللجنة بالتزكية وفوز حسام غالي بالتزكية أمينًا للسر.كان رئيس البرلمان المستشار حنفي جبالي، أعلن قواعد اختيار تشكيل اللجان النوعية وهيئات مكاتبها وقال خلال الجلسة العامة للمجلس إنه لا يجب أن يقل أعضاء كل لجنة عن 18 عضوًا على الأقل ويجب أن يتحقق تمثيل المعارضة والمرأة والشباب في كل لجنة.وأضاف رئيس البرلمان، أنه لا يجب أن يزيد أعضاء المجلس عن المحافظة الواحدة عن ربع عدد أعضاء اللجنة وأن يكون الأولوية في اختيار عضوية اللجنة الأقدمية والخبرة والتخصص وعند التساوي في كل ذلك يراعي اختيار الأكبر سنًا.