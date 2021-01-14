محمود حسين رئيسًا للجنة الشباب والرياضة وحسام غالي أمينًا للسر
الخميس 14/يناير/2021 - 03:03 م
كريمة أبو زيد و السيد السعدنيطباعة
أسفرت نتائج انتخابات تشكيل هيئة مكاتب اللجان النوعية بالمجلس، عن فوز الدكتور محمود حسين برئاسة لجنة الشباب والرياضة بالتزكية.
كما فاز كل من العميد ثروت سويلم وسامر التلاوي بمقعدي وكلاء اللجنة بالتزكية وفوز حسام غالي بالتزكية أمينًا للسر.
كان رئيس البرلمان المستشار حنفي جبالي، أعلن قواعد اختيار تشكيل اللجان النوعية وهيئات مكاتبها وقال خلال الجلسة العامة للمجلس إنه لا يجب أن يقل أعضاء كل لجنة عن 18 عضوًا على الأقل ويجب أن يتحقق تمثيل المعارضة والمرأة والشباب في كل لجنة.
وأضاف رئيس البرلمان، أنه لا يجب أن يزيد أعضاء المجلس عن المحافظة الواحدة عن ربع عدد أعضاء اللجنة وأن يكون الأولوية في اختيار عضوية اللجنة الأقدمية والخبرة والتخصص وعند التساوي في كل ذلك يراعي اختيار الأكبر سنًا.
كما فاز كل من العميد ثروت سويلم وسامر التلاوي بمقعدي وكلاء اللجنة بالتزكية وفوز حسام غالي بالتزكية أمينًا للسر.
كان رئيس البرلمان المستشار حنفي جبالي، أعلن قواعد اختيار تشكيل اللجان النوعية وهيئات مكاتبها وقال خلال الجلسة العامة للمجلس إنه لا يجب أن يقل أعضاء كل لجنة عن 18 عضوًا على الأقل ويجب أن يتحقق تمثيل المعارضة والمرأة والشباب في كل لجنة.
وأضاف رئيس البرلمان، أنه لا يجب أن يزيد أعضاء المجلس عن المحافظة الواحدة عن ربع عدد أعضاء اللجنة وأن يكون الأولوية في اختيار عضوية اللجنة الأقدمية والخبرة والتخصص وعند التساوي في كل ذلك يراعي اختيار الأكبر سنًا.