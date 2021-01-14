مرتضى منصور يصل إلى مجلس الدولة لنظر طعنه ضد اللجنة الأولمبية

وصل منذ قليل، مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، إلى مقر مجلس الدولة للمرافعة أمام هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري.وتنظر الهيئة الدعويين المقامتين من مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك سابقا، ويطالب فيها بوقف القرار الصادر من اللجنة الأولمبية المصرية، بإيقافه عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات، وإلزام إدارة نادي الزمالك بالدعوة لعقد جمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد للنادي.واختصمت الدعاوى أرقام 2015، 2250 لسنة 75 قضائية، وزير الشباب والرياضة والمدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة، وهشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية.وكانت اللجنة الأولمبية، أعلنت في 4 أكتوبر الماضى، منع رئيس نادي الزمالك أربع سنوات عن مزاولة أي نشاط رياضي، بعد ثبوت عدة مخالفات منسوبة إليه، وطلبت إجراء انتخابات لاختيار رئيس بديل له.وغرّمت اللجنة رئيس الزمالك المعزول 100 ألف جنيه مصري، بعد التحقيق في شكاوى مقدمة من عدة شخصيات رياضية، "يتضررون جميعهم من قيام رئيس نادي الزمالك بسبهم وقذفهم والإساءة لهم وللمؤسسات الرياضية التي يمثلونها، مستخدما في ذلك قناة الزمالك الفضائية والتي أخرجها عن دورها الرياضي".واعتبرت اللجنة أن مخالفات رئيس الزمالك شكلت "خروجًا صارخًا على الدستور والقوانين والمواثيق المصرية والدولية، وهو الأمر الذي صار معولًا لهدم القيم والمثل الرياضية وإهدارًا للمعاني السامية التي ترتجيها الأمم المتحضرة من الرياضة".