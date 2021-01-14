أزمة في «المحامين» بسبب فض أحراز انتخابات مارس 2020

انتقد عدد من أعضاء مجلس نقابة المحامين، عملية فض أحراز انتخابات نقابة المحامين العامة التي أجريت 15 مارس 2020، وذلك دون أي متابعة من المحكمة التي تنظر الطعون على هذه الانتخابات.وقال أحمد بسيوني، عضو مجلس النقابة، إن قرار المحكمة هو ضم الأحراز وليس فضها، موضحا أن عملية الضم معقود لوائها للمحكمة فقط، أما أن يتم الفض بعيدا عن رقابتها وبمعرفة الجهة المؤتمنة عليها وبعيدا عن الطاعنين فهذا يمثل تعديا على حكم المحكمة وإرادة المحامين، مضيفا أن ما يجرى بتلك الأحراز انما يتم لغرض في نفس يعقوب وهذا ما نرفضه لكونه تجاوزا على إرادة الجمعية العمومية صاحبة الحوار والقرار.فيما أكد عمر هريدي، وكيل النقابة العامة للمحامين، أنه لن يتم القبول بالعبث بإرادة الجمعية العمومية بهذه الأفعال، خاصة وأن قرار المحكمة ضم الأحراز وليس فضها، وهذا الأمر يتم من خلال لجنة قضائية، وحذر من أن الجهل بالقانون قد يؤدى الى بطلان انتخابات النقابة العامة.