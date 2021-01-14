إيبارشية شبرا الخيمة تواصل تعليق خدمات القداسات

تواصل إيبارشية شبرا الخيمة تحت رعاية الأنبا مرقس أسقف الإيبارشية، تعليق خدمات القداس الإلهي بالكنائس التابعة للإيبارشية.وأشارت الإيبارشية، في بيان اليوم الخميس، إلى أنه مسموح إقامة قداس واحد أسبوعيًا بحضور كاهن وعدد محدود من الشمامسة دون حضور شعبي، وذلك ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد.وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية حاليًا بفترة الاحتفالات الثلاثة الكبار، وهى عيد الميلاد المجيد وعيد الختان، الذي تحتفل به الكنيسة يوم 14 من يناير الجاري وأخيرًا عيد الغطاس الذي تحتفل به يوم 19 من الشهر ذاته.