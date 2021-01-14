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الخميس 14 يناير 2021 الموافق 01 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

ضبط مصنع أعلاف خطر على البيئة بديرب نجم فى الشرقية

الخميس 14/يناير/2021 - 01:11 م
ضبط مصنع أعلاف
ضبط مصنع أعلاف
نرمين محمود الدهان
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حررت لجنة مشتركة من الطب البيطرى والتموين وجهاز حماية المستهلك، بمحافظة الشرقية، محضرا ضد مصنع مركزات لإنتاج الأعلاف الداجنة، بمركز ديرب نجم، كونه يشكل خطرا داهما على البيئة، فضلا عن وجود منتجات غير صالحة للاستخدام تحتوي على كائنات ممرضة، وكذلك عن مخالفة إدارة منشاة بدون ترخيص، لسقوط الترخيص بوفاة صاحب المنشأة.

البداية كانت بشكوى لجهاز حماية المستهلك من تضرر العديد من أهالى كفر اللبا والقرى المجاورة من الرائحة الكريهة التى تنبعث من مصنع مركزات الأعلاف نتيجة قفل المكثفات المسؤولة عن تحويل الرائحة وصرفها بالمياه.

تبين وجود مخالفات بيئية جسيمة تشكل خطر داهم على الصحة العامة ويستوجب الإغلاق، وتبين من خلال فحص العينات التى سحبت من قبل لجنة مشكلة من كل مديريتى الطب البيطرى والتموين، أنها غير صالحة للاستخدام تحتوي على كائنات ممرضة وتمثل خطر داهم، كما تم تم تحرير مخالفة إدارة منشاة بدون ترخيص، لسقوط الترخيص نتيجة وفاة صاحب المنشأة.

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