بدء تصوير فيلم «بـ 100 وش» بعد رمضان

تعكف ورشة الكتابة الخاصة بالجزء الثاني من مسلسل "ب 100 وش" من بطولة نيللي كريم وآسر ياسين الذي تم تحويله لفيلم، على كتابة النصف الثاني من السيناريو الذي بدأوا فيه مؤخرا.وعلمت " الدستور"، أن شركة العدل جروب المنتجة للفيلم قررت التصوير بشكل مبدئي بعد شهر رمضان المقبل، تمهيدا للعرض خلال عيد الأضحى بشكل مبدئي.وكان المسلسل حقق نجاحا كبيرا خلال رمضان الماضي على شاشة الحياة، من بطولة نيللي كريم، وآسر ياسين، وإسلام إبراهيم، وشريف دسوقي، ومحمد عبد العظيم، وزينب غريب، ومصطفى درويش، ومن إخراج كاملة أبو ذكري.