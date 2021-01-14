رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 14 يناير 2021 الموافق 01 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

سريلانكا تعلن تسجيل أول حالة إصابة بسلالة كورونا الجديدة

الخميس 14/يناير/2021 - 12:16 ص
كورونا في سريلانكا
كورونا في سريلانكا
أ ش أ
طباعة
أعلن رئيس قسم الأوبئة بوزارة الصحة في سريلانكا سودات سامارافيرا، مساء الأربعاء، تسجيل أول حالة إصابة بسلالة فيروس كورونا "البريطانية"الجديدة لدى راكب قادم من المملكة المتحدة.

ونقلت صحيفة كولومبو بيدج السريلانكية عن سامارافيرا قوله: "أثبتت الفحوصات التي أجراها فريق بقيادة رئيس قسم المناعة والطب الجزيئي بكلية الطب بجامعة الطبية سري جاياوردينيبورا، أن المريض مصاب بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا".

وفي منتصف ديسمبر عام 2020، تم اكتشاف طفرة جديدة في فيروس كوفيد-19 في بريطانيا.

وفي هذا الصدد، أكد المجلس الاستشاري البريطاني المعني بهذا الفيروسات التنفسية الجديدة والناشئة هذا النوع الجديد من فيروس كورونا، الذي تم اكتشافه في البلاد يتميز بسرعة انتشار أكبر من سابقه ويتطلب المزيد من الحذر من قبل السكان.

موضوعات متعلقة

إنجاز جديد.. ميار شريف أول مصرية تتأهل للدور الرئيس لبطولة أستراليا للتنس

وفاة صفوت الشريف بعد صراع مع المرض

الآن.. قائمة جميع ترددات النايل سات 2021 الجديدة وخطوات الضبط

الصحة: 58 وفاة و996 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الصور

image description

جامعة أسيوط: تعيين 36 مدرسًا بعدد من الكليات

image description

تعيينات جديدة بجامعة أسيوط بعدد من الكليات المختلفة

image description

فض حفلات زفاف وإغلاق قاعات أفراح مخالفة بأسيوط

image description

تحويل 15 محطة وقود للعمل بالغاز الطبيعي خلال 3 أشهر بأسيوط

image description

أسيوط: تشغيل مشروعى صرف منفلوط وديروط بمليار جنيه قريبًا

الأكثر قراءة

وفاة صفوت الشريف بعد صراع مع المرض

الأرصاد تكشف حقيقة سقوط أمطار غدا.. وتؤكد: الشتاء الحقيقي بدأ

الصحة: 58 وفاة و996 إصابة جديدة بفيروس كورونا

برلمانية أبًا عن جد.. «النائبة المبتسمة» تكشف سر صورتها بالجلسة الافتتاحية

إنفوجراف

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

image description

إسرائيل تدفع بتصاريح بناء للفلسطينيين.. تعاطف حقيقى أم تهدئة؟

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

image description

وداعًا «شبورة النضارة».. طرق ارتداء الكمامة بشكل صحيح (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

باريس سان جيرمان يتوج بكأس السوبر الفرنسى للمرة العاشرة

استطلاع: كورونا أدى ل قصور في التعلم لدى الأطفال بألمانيا

طريقة حجز تذاكر القطار من النت

بعد انعقاده.. من هم وكلاء مجلس النواب 2021 (السيرة الذاتية)

أيام زمان

طرائف عبدالوهاب وتوفيق الحكيم فى مجلس الشورى

«عايزة أبقى أم ويبقى لى زوج أسعده ويهنينى».. اعترافات سعاد حسنى

حكاية الرقصة التى عرّضت سامية جمال للشلل المؤقت

رهن ساعته ومعطفه.. موقف محرج لـ«عبدالوهاب» فى باريس

مقالات الرأي
جلال حمام
فى الرد على أكاذيب الخلافة العثمانية
صفوت البياضي
رسالة مفتوحة لقيادة واعية
أحمد بهاء الدين شعبان
الحلم.. والكابوس «١-١»
ماجد حبته
الجنون الإثيوبى
المزيد

الثقافة

باسم شرف: قدمت أدب الجريمة بروايات حقيقية (حوار)

وزيرة الثقافة تُنهي ندب مستشارها القانوني

مصطفى نصر كاتب الأسبوع في «المصرية اللبنانية»

صدور الطبعة السابعة من «لم أعرف أن الطواويس تطير» لبهاء طاهر