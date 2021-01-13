موسكو والرياض تنظمان المرحلة الثالثة لاختبار لقاح كورونا





أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن موسكو والرياض تعملان على تنظيم المرحلة الثالثة لاختبار لقاح (سبوتنيك V) ضد فيروس كورونا المستجد، وتبحثان إمكانية إنتاجه في المملكة العربية السعودية.وذكرت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، اليوم الأربعاء أن صندوق الاستثمارات المباشرة الروسية والوكالات السعودية المتخصصة في الاستثمار تواصل العمل سويا على قضايا تنظيم المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح (سبوتنيك V) الروسي وتوطين إنتاجه في المملكة العربية السعودية.