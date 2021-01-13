خاص.. قائد منتخب تشيلى: واثقون من قدرة الفراعنة على تنظيم مونديال اليد

تحدث إميل فيختمان، قائد المنتخب التشيلي ولاعب فريق بنيدورم الإسباني، عن المباراة المنتظرة التي ستجمعهم بالمنتخب المصري، اليوم الأربعاء، في افتتاح بطولة كأس العالم لكرة اليد مصر ٢٠٢١ ويواجه المنتخب المصري نظيره التشيلي في تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة، وذلك في افتتاح بطولة العالم لكرة اليد.





وقال فيختمان في تصريحات خاصة لـ"الكابتن": "استعدينا للبطولة بشكل جيد، واجهنا المنتخب المقدوني، ومن ثم وصلنا هنا لمصر وواصلنا الاستعدادات".





وأضاف: من المؤسف أن البطولة ستكون بدون جمهور، أيضًا إنه أمر مؤسف لمنتخب مصر الذي سيفقد ميزة الدعم الجماهيري، أعتقد أنه كان قرارًا خاطئًا، ولكن يجب أن نستفيد من هذا، إنه يعطينا فرصة للفوز في مباراة اليوم.





وأكمل قائلًا: لم أرد تأجيل البطولة، لأنني واثق من قدرة مصر على التنظيم بشكل جيد.



