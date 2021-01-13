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منوعات

طريقة حجز تذاكر القطار من النت

الأربعاء 13/يناير/2021 - 04:43 م
جريدة الدستور
هبه محمد
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طريقة حجز تذاكر القطار من النت، تستمر عمليات البحث على محركات " جوجل " من قبل المواطنين عن طريقة حجز التذاكر إلكترونيًا، دعمت هيئة السكك الحديد حجز القطارات أمام الركاب إلكترونيًا، وذلك على مستوى جميع الخطوط، وتركت هيئة السكك الحديد الحرية للراغبين في حجز التذاكر عبر الانترنت في سلك طريقين، لكي يتمكن الشخص من حجز التذاكر إلكترونيًا، دون الحاجة إلى الذهاب إلى أقرب محطة قطار للحجز من شباك التذاكر.

وتعمل وزارة النقل وهيئة السكك الحديد، على تقديم أفضل خدمة للركاب في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، وتلتزم كلًا من وزارة النقل وهيئة السكك الحديد بقرارات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي ومجلس الوزراء، من خلال الإجراءات الوقائية والإحترازية حفاظًا على صحة المواطنين، وللحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ويعرض لكم " الدستور " كافة التفاصيل والمعلومات التي تخص طريقة حجز تذاكر القطار من النت، وذلك وفقًا لكلًا من وزارة النقل وهيئة السكك الحديد في بيان رسمي.

طريقة حجز تذاكر القطار من النت

ويرصد " الدستور " عبر التقرير التالي، طريقة حجز تذاكر القطار من النت، عبر اتباع الخطوات التالية سواء من خلال الأبليكيشن أو الموقع الخاص بالهيئة:

الطريقة الأولى عن طريق الابليكيشن - ENR MOBILE APPLICATION.

ولكي تقوم بحجز التذاكر عبر الهاتف المحمول، عليك اتباع الخطوات التالية:

1 - قم بتحميل التطبيق من خلال متجر " جوجل بلاي ستور " أو الحجز من خلال التطبيق ذاته عبر شباك التذاكر بالمحطة.

2 - قم بإنشاء حساب جديد لك يتضمن بياناتك ورقمك القومى الموجود في بطاقتك الشخصية أو شهادة ميلادك، ومن خلال التطبيق سيكون متاح لك الحجز بالرقم القومي وحساب الراكب المسجل من خلال التطبيق.

3 - يجب أن تكون ممتكًا لكارت فيزا الدفع أو بطاقة ائتمانية صادرة عن أي بنك، ويجب أن يكون معك بطاقة الرقم القومي الحاجز بموجبها وكذلك بطاقة فيزا أو ماستر كارد للدفع أو أي بطاقة ائتمانية.

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إذا قمت بالخطوات الثلاثة فيمكنك حجز التذاكر إلكترونيًا، وبعد الحجز يمكنك التوجه إلى مقعد في القطار.

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