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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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حجز كشف سيارة معاقين عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي

الأربعاء 13/يناير/2021 - 04:02 م
سيارة معاقين
سيارة معاقين
نعمات مدحت
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تصدر حجز كشف سيارة معاقين عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي، محركات البحث خلال هذه الفترة، ولذلك للسؤال حول كيفية الحجز على المنصات الإلكترونية وموقع هيئة المجالس الطبية، وذلك بعد أن تم فتح باب حجز موعد الكشف الطبي للحصول على سيارات المعاقين والمعافاة من الجمارك لكل حالات الإعاقة في مصر، وفقا لشروط وأوراق حددتها المجالس الطبية التابعة لوزارة الصحة والسكان، كما يتم تشكيل لجنة بعد الكشف الطبي تؤكد مدى استحقاق الشخص لسيارة أم لا.

وزارة التضامن الاجتماعي.. رابط حجز كشف سيارة معاقين 


ويمكن لمن يريد الحجز من المواطنين للحصول هلى سيارات المعاقين الدخول عبر الرابط التالي:car.smcegy.com  وقبل التسجيل ينبغي ضرورة استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة من وزارة التضامن الاجتماعي.

وبعد التسجيل عبر الموقع الرسمي الإلكتروني يقوم المواطن المعاق عند الحجز للكشف الطبي بكتاب وإدخال البيانات الخاصة به والتي تشتمل على: الرقم القومي المكون من 14 رقما،  إضافة إلى رقم بطاقة الخدمات المتكاملة، وبيان الحالة الاجتماعية، والعنوان، ثم كتابة الوظيفة، وتسجيل رقم الهاتف المحمول أو رقم التليفون الأرضي الخاص به حتى يتم التواصل معه بطريقة صحيحة.

وأما في حالة إذا كان المعاق لم يكمل السن القانوني أى قاصر، أو فاقد للأهلية، أو غير كامل لها بسبب مرضي، فإنه في هذه الحالة سيقوم ولي الأمر بكتابة هذه البيانات أو الواصي وهي: اسم ولي الأمر الواصي، الرقم القومي، صفته) أو صلة قرابته بالشخص.

وضمن تسجيل البيانات يقوم المواطن باختيار مكان الكشف الطبي القريب منه، وتاريخه، على أن يكون مستوفى الشروط ولديه كافة الأوراق والمستندات والفحوصات المطلوبة خلال الكشف الطبي، ولا يجوز أن يقدم المعاق على سيارة وهو قد قدم من قبل.

ويشار إلى أنه قد أصدرت مصلحة الجمارك، منشور استيراد رقم 29 لسنة 2020 بخصوص استثناء السيارات الخاصة بالمعاقين ويقودها شخص آخر من شرط العمر، خلال الفترة الماضية.

اقرأ أيضا:

الجمارك: استثناء سيارات المعاقين من شرط العمر


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