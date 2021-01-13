«النقل البحري» توقع مذكرة تعاون مع منظمتي العمل والتنمية الإدارية العربيتين

وقعت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والمنظمة العربية للتنمية الإدارية منظمة العمل العربية اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم في المجالات ذات الاهتمام المشترك.ووقع الاتفاقية من جانب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية، ومن جانب المنظمة العربية للتنمية الإدارية، الدكتور ناصر الهتلان القحطانى – بصفته المدير العام للمنظمة العربية ومن جانب منظمة العمل العربية، فايز علي المطيرى – المدير العام لمنظمة العمل العربية.وشهد مراسم توقيع مذكرة التفاهم الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، والسفير كمال حسن علي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية، والسفير حسام زكى الأمين العام المساعد للجامعة العربية، والوزير مفوض محمد خير مدير إدارة المنظمات والاتحادات بالجامعة.وتأتي مذكرة التفاهم انطلاقًا من الأهداف المشتركه لكل من المنظمة العربية للتنمية الإدارية، ومنظمة العمل العربية والأكاديمية العربيه للعلوم والتكنولوجا والنقل البحري، فى المجالات الاقتصادية والاجتماعية والعلوم والتكنولوجيا ومساهمة في تحقيق أهداف التنمية تحقيقا للتنميه الشامله والمستدامة بنا يخدم إستراتيجية العمل العربي المشترك.