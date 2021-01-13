«هتك عرض طفلة».. استئناف طباخ الجمالية على حكم حبسه 6 سنوات

تقدم طباخ باستئناف على حكم سجنه 6 سنوات، في اتهامه بخطف طفلة وهتك عرضها بدائرة قسم شرطة الجمالية.كانت محكمة جنايات شمال القاهرة، قضت بالسجن المشدد 6 سنوات للمتهم.وكشفت النيابة العامة، أن المتهم "م.س"، خطف الطفلة المجني عليها "هايد.ه" بالتحايل، بأن أبصرها حال استغاثتها فإذا به واهما إياها بأنه مغيثها واقتادها لمسكنه بعيدًا عن ذويها.وأشارت التحقيقات أنه حال ترجلها، قام مجهول بسرقة الهاتف الجوال المملوك لها فاستغاثت بالمارة، وإذا بالمتهم يقتادها لمسكنه وأوهما بمساعدتها في العثور على مرتكب الواقعة، وما أن ظفر بها حتى قام بالاعتداء عليها وهتك عرضها واستطالت يده مواطن عالمها، إلا أنها تمكنت من الفرار. وانتهت التحقيقات بإحالة المتهم لمحكمة الجنايات.