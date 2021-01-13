تأجيل محاكمة المتهمين بـ«قتل طالب الرحاب» لـ 11 مايو

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«قتل طالب الرحاب»، إلى جلسة 11 مايو المقبل.عقدت الجلسة برئاسة المستشار عاطف رزق كامل بعضوية المستشارين محمد فرج السعدني، معتصم احمد برديس، حسام الدين فتحي، بأمانة سر سعيد عبد الستار ومجدي شكري.كان النائب العام السابق، أحال المتهمين "أشرف.ح" 55 سنة، صاحب مكتب مقاولات، وابنته "حبيبة" 20 سنة، طالبة، "محمد.ى" 20 سنة، سائق، "باسم. م "، رئيس مجلس إدارة شركة للاستيراد والتصدير، "سيد.ر" وشهرته " سيكا" 40 سنة، سائق، "مجدى. ع"، 40 سنة، سفرجى، "وليد.ح" 32 سنة "سائق"، وشقيقه "أحمد" 21 سنة عامل، إلى محكمة الجنايات.وجاء فى أمر الإحالة أن المتهمين اشتركوا يوم 19 أغسطس 2018 بدائرة قسم الشروق، قتلوا بسام أسامة محمد، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، حيث كشفت التحريات أن المتهمين الأول والثانية والثالث، عقدوا العزم على قتله وأعدوا لذلك شقة سكنية استأجرها الأول وحفر بها حفرة كبيرة لدفن المجنى عليه، بها وأعد صندوق خشبى وحبال وشريط لاصق بينما، قام باقى المتهمين بمساعدتهم والاشتراك معهم فى الجريمة.وكشفت التحقيقات، أن خلاف نشب بين المتهم الأول والمجنى عليه، بعدما اكتشف تورط المتهم فى تزوير بطاقة تحقيق شخصيته للهروب من تنفيذ حكم قضائى بالسجن، ومن هنا عزم المتهم وباقى المتهمين على قتله واستأجروا إحدى الشقق السكنية بمدينة الرحاب، واستدرجوا المجنى عليه إليها عن طريق المتهمة الثانية "خطيبته"، واشتركوا جميعًا فى قتله واخفوا جثته بدفنها فى حفرة، أعدها المتهم الأول بالشقة ثم سرقوا ما بحوزته من متعلقات.