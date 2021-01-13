«التعليم»: السبت بداية إجازة نصف العام ولا صحة لإلغاء تأجيل الامتحانات

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن إجازة منتصف العام الدراسي ستبدأ يوم السبت المقبل 16 يناير وتستمر حتى 20 فبراير المقبل.وأكدت الوزارة أنه لا صحة للأخبار المتداولة بشأن إلغاء قرار تأجيل امتحانات منتصف العام الدراسي لجميع المراحل التعليمية.وقالت إنه سيتم عقد كل امتحانات الفصل الدراسي الأول بجميع الصفوف الدراسية، عقب انتهاء إجازة منتصف العام في 20 فبراير 2021، وفقًا لقرارات مجلس الوزراء.