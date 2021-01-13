بعد انعقاده.. من هم وكلاء مجلس النواب 2021 (السيرة الذاتية)

يرغب الكثير من المواطنين في معرفة من هم وكلاء مجلس النواب 2021 "السيرة الذاتية"، وذلك بالسؤال والاستفسار عنهما خلال الفترة الحالية وبعد إعلان النتيجة بعد التصويت الذي أجري أمس خلال الجلسة البرلمانية، حيث تعتبر أول جلسة للبرلمان الجديد، وفاز اثنين من بين 8 مرشحين لوكالة البرلمان وهم: رجل الأعمال المعروف محمد أبو العنين، والمستشار أحمد سعد الدين، خلال الجلسة الافتتاحية للبرلمان.

من هم وكلاء مجلس النواب 2021

"الدستور" ينشر خلال السطور القادمة السيرة الذاتية لوكلاء البرلمان الجدد.

السيرة الذاتية لـ محمد أبو العنين وكيل ثاني مجلس النواب

فاز محمد أبو العنين بمقعد وكيل ثاني بمجلس النواب، وذلك من بين ثماني مرشحين، حيث حصل على 412 صوتا.





وأما عن محمد أبو العنين، فهو من مواليد 5 سبتمبر عام 1951، وفي عام 1973، حصل على بكالوريوس تجارة وإدارة أعمال من جامعة حلوان، ويعتبر من أكبر المصنعين في مجال السيراميك.





المناصب التي تقلدها محمد أبو العنين

وتقلد محمد أبو العينين رجل الأعمال المعروف العديد من المناصب بالدولة أبرزها: المستشار الاقتصادي والتجاري للأمم المتحدة، ورئيس الجمعية البرلمانية لدول البحر المتوسط، ثم حصل على رئيس لجنة الشئون الاقتصادية والمالية والشؤون الاجتماعية والتعليم بالجمعية البرلمانية الأورومتوسطية.





وكان أبو العنين عضوًا بمجلس الشعب عام 1995، ثم كان عضو مجلس النواب بدورة 2016 2021، ورئيس جمعية الصداقة البرلمانية المصرية الليبية، كما يترأس الشعبة العامة للمستثمرين للاتحاد العام للغرف التجارية، إضافة إلى رئاسة الغرفة الاقتصادية المصرية الليبية المشتركة، وغيرها من المناصب التي يتولاها خلال الفترة الحالية.





السيرة الذاتية للمستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب

حصل المستشار أحمد سعد الدين، عضو مجلس النواب، على 485 صوتا حيث فاز بمنصب وكيل أول مجلس النواب، وذلك خلال الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب، التي عقدت أمس الثلاثاء برئاسة رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي.





وأما عن سيرته الذاتية، فهو المستشار أحمد سعد الدين محمد عبد الرحيم، في عام 1990 حصل على ليسانس الحقوق والشرطة من كلية الشرطة - أكاديمية الشرطة - بتقدير عام جيد جدا.

من هم وكلاء مجلس النواب 2021 "السيرة الذاتية"

وتقلد عدة مناصب منها: عمل نائبا لرئيس مجلس الدولة ومستشارا قانونيا لكل من وزير شئون مجلس النواب والعدالة الانتقالية ووزير التموين والتجارة الداخلية، وخلال هذه المدة حصل على الماجستير في القانون عام 1995.





ثم عين فى ضابط شرطة بمديرية أمن القاهرة (قسم شرطة مدينة نصر، كما عين فى هيئة قضايا الدولة بموجب القرار الجمهوري رقم 198 لسنة 1993، ثم عين بمجلس الدولة بموجب القرار الجمهوري رقم 21 لسنة 1994 .





من هم وكلاء مجلس النواب 2021، كما ندب المستشار سعد في عدد من الهيئات وهي: ندب لعضوية مجلس التأديب الابتدائي لضباط الشرطة وذلك منذ عام 2001 حتى عام 2004، وندب لعضوية مجلس تأديب أعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى بوزارة الخارجية عام 2004، ثم ندب للعمل مستشارا قانونيا لمحافظة الشرقية عام 2004 بالإضافة إلى عمله الأصلى وفى غير أوقات العمل الرسمية حتى 2006، ثم تولى منصب الأمين العام لمجلس النواب من ديسمبر 2015 حتى أغسطس 2019، وتولى العديد من المناصب غير ذلك.





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