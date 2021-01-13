رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 13 يناير 2021 الموافق 29 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

ضوابط تشكيل لجان مجلس النواب

الأربعاء 13/يناير/2021 - 09:35 ص
جريدة الدستور
طباعة
يستأنف مجلس النواب، اليوم الأربعاء، جلساته الإجرائية للفصل التشريعى الجديد، بإعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس، وفتح باب تقديم الاقتراحات والاعتراضات عليها كتابة.

وفيما يلي يرصد «الدستور» ضوابط اللائحة الداخلية للمجلس في تشكيل لجانه، وتحديد أعدادها والجمع بين عضويتها.

فيما قضت اللائحة الداخلية للمجلس بتشكيل اللجان النوعية له، من عدد يحدده المجلس في بداية كل دور انعقاد عادي، بناء على اقتراح من هيئة مكتبه، حسب ما تراه كفيلًا بحسن قيام هذه اللجان بأعمالها، إلا أنها اشترطت ألا يزيد عدد أعضاء اللجنة من محافظة واحدة على ربع مجموع أعضائها.

وتبدأ إجراءات الانضمام إلى عضوية اللجان مع بداية كل دور انعقاد عادى، حيث يتلقي رئيس المجلس ترشيحات الأعضاء لعضوية اللجان فى الموعد الذى يحدده، بينما يتولى مكتب المجلس التنسيق بين هذه الترشيحات، بمراعاة إعطاء أولوية الاختيار لأقدم الأعضاء فى عضوية اللجنة، التي يطلب الترشح لها، ثم لذوي الخبرة والتخصص في مجال نشاطها.

وألزمت اللائحة كل عضو بالاشتراك في إحدى لجان المجلس، ويجوز له، بموافقة مكتب المجلس، أن يشترك في لجنة ثانية للإفادة من خبرته وتخصصه في مجال نشاط اللجنة، وفي هذه الحالة لا يكون له حق التصويت في اللجنة الثانية، أو صرف أى مزايا مالية عن حضور اجتماعاتها.

ويلتزم مكتب المجلس بإعلان قوائم الترشح لعضوية اللجان قبل عرضها على المجلس، حتى يتسنى للعضو تقديم اقتراحاته أو اعتراضاته كتابةً إلى رئيس المجلس لعرضها على المكتب للنظر فيها.

وعقب البت في اعتراضات النواب يعرض الرئيس القوائم النهائية على الجلسة العامة طبقًا لما انتهى إليه المكتب، وتقتصر المناقشة على القواعد والضوابط التي التزمها مكتب المجلس في هذا الشأن، وتعتبر هذه القوائم نافذة بمجرد إقرار المجلس لها دون مناقشة.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

التحريات تفضح محمد قمصان: كاذب واستولى على مبالغ مالية

4 مرشحين يتنافسون على منصب رئيس مجلس النواب

حبس محمد قمصان مدعي السرطان 4 أيام على ذمة التحقيقات

«وجه القمر».. دينا فؤاد: شخصية حنان فى «جمال الحريم» صعبة جدًا

الصور

image description

إزالة حالة تعد على أرض زراعية بجوار قناطر أسيوط الجديدة

image description

أسيوط تستعد لتنفيذ «صقر 75» لمجابهة الأزمات

image description

بدء تنفيذ مشروع الصرف الصحي في «طبل» بدمياط

image description

«أسيوط» ثالث أفضل جامعة مصرية في تصنيف «ديبمتريكس» الإسباني

image description

جامعة أسيوط تُشارك في مهرجان «إبداع9» بمسرحية «العمى»

الأكثر قراءة

أصدرتها «جنوب القاهرة».. أول صورة لفاتورة الكهرباء بالـ«باركود»

حبس محمد قمصان مدعي السرطان 4 أيام على ذمة التحقيقات

إغماء وصراخ عقب الحكم ببراءة حنين حسام ومودة الأدهم

هشام طلعت مصطفى يتحمل تكاليف لقاح كورونا لـ2 مليون مواطن

إنفوجراف

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

image description

وداعًا «شبورة النضارة».. طرق ارتداء الكمامة بشكل صحيح (إنفوجراف)

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

تدمير 43 مليون هكتار من الغابات الاستوائية المطيرة

هونج كونج تدرس إغلاق مراكز التسوق مبكرا

الأرجنتين تلغي حظر تصدير الذرة بعد إضراب المزارعين

مواعيد القطارات اليوم الأربعاء 13-1-2021

أيام زمان

حسن البارودى نجم الظل الذى شارك فى 3 أعمال أجنبية

«تحية لحاكم البلاد على واحدة ونص».. هكذا منع سراج الدين سامية جمال من السفر

البطلة الأصلية لـ«العيال كبرت» مفاجأة.. غابت فتألقت نادية شكري

«تراهن زوجها والسعدني عليها وأجاز لها الأزهر دور هام بسبب سمعتها».. أسرار من حياة فايزة كمال

مقالات الرأي
ماجد حبته
شيشنق الأول.. وسليمان الملك
د.مينا بديع عبدالملك
قصة الراعى الصالح الذى خرج إلينا من الجبال
منى رجب
الربيع الأمريكى يرتد إلى صانعيه
ثروت الخرباوي
هل صنع المسلمون تلمودًا لهم؟
المزيد

الثقافة

ثقافة الدقهلية تناقش «الإرهاب الخفي وسبل مواجهته»

«ثقافة الجيزة» تناقش دور الشرطة في تحقيق الأمن والأمان

«الأمثال الشعبية في البيئة البدوية» بثقافة مطروح

استكمال المرحلة الثانية من «صنايعية مصر» بالإسماعيلية