الهند: ارتفاع إصابات السلالة الجديدة من كورونا لـ102 حالة

أعلنت وزارة الصحة الهندية ارتفاع عدد الأشخاص الذين أصيبوا بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا إلى 102 حالة.وأوضحت الوزارة في بيان أوردته قناة "إنديا تى فى" الهندية، اليوم الأربعاء، أن جميع الأشخاص المصابين بالسلالة الجديدة التي أبلغ عنها لأول مرة في المملكة المتحدة تم عزلهم بمرافق الرعاية الصحية التى خصصتها حكومات الولايات المعنية، كما تم وضع المخالطين بالحجر الصحى.وقد تم الإبلاغ عن وجود السلالة الجديدة لفيروس كورونا في العديد من البلدان، بما في ذلك الدنمارك وهولندا وأستراليا وإيطاليا والسويد وفرنسا وإسبانيا وسويسرا وألمانيا وكندا واليابان وسنغافورة.