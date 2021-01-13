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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

دراسة: الشركات الألمانية الناشئة قوية في مواجهة أزمة كورونا

الأربعاء 13/يناير/2021 - 12:43 م
كورونا
كورونا
وكالات
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رغم تأثر الشركات الناشئة في ألمانيا بالجائحة، أظهرت مقاومة في مواجهة الأزمة حتى الآن، حسب دراسة نشرتها شركة "إرنست أند يونج" للاستشارات الاقتصادية، اليوم الأربعاء.

وجاء في الدراسة أنه على الرغم من أن الجائحة وضعت العديد من الشركات الناشئة أمام حواجز كبيرة، لم تحدث موجة الانهيار لهذه الشركات التي تم توقعها العام الماضي، وعزت الدراسة ذلك جزئيًا إلى التدفق النقدي المستمر من المستثمرين.

وكشفت الدراسة عن أنه في عام 2020 تلقت الشركات الناشئة 3ر5 مليار يورو من المستثمرين، بانخفاض قدره 15 في المائة عن العام القياسي 2019.

وأصبحت الصفقات الكبرى التي تنطوي على مبالغ تتجاوز 100 مليون يورو نادرة.

ومع ذلك، كان إجمالى الاستثمارات البالغة 5.3 مليار يورو لا يزال ثاني أكبر مبلغ تم تسجيله في السنوات
الأخيرة، وزاد عدد الشركات الناشئة التى تحصل على أموال من مستثمرين بنسبة 6 في المائة إلى مستوى قياسي بلغ 743 شركة، وفقًا للدراسة.

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