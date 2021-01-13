تحويلات مرورية لمدة شهرين لإنشاء كوبري سيارات طريق النصر

أعلنت الإدارة العامة للمرور، بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، عن وضع خدمات مرورية لتيسير الطريق أثناء تنفيذ أعمال إنشاء كوبرى سيارات بطريق النصر، حتى أعلى شارعى حسن المأمون وأحمد فخرى.وأضافت الإدارة ان سيتم غلق طريق النصر للقادم من كوبرى المشير أبو غزالة تجاه ميدان الشهيد هشام بركات، تحديدًا بالوصلة المحصورة من شارع الشهيد إبراهيم الشيخ وحتى شارع عمر بن الخطاب، اعتبارًا من الساعة 12،5 صباح يوم الجمعة القادم ولمدة شهرين.ويتم تنفيذ التحويلات المرورية على النحو التالي، طريق النصر للقادم من كوبرى المشير أبو غزالة يسلك يمينًا شارع الشهيد إبراهيم الشيخ -الفروسية سابقًا- فيسارًا الشارع الواصل بين شارع الشهيد إبراهيم الشيخ وشارع عمر بن الخطاب،فيسارًا شارع عمر بن الخطاب فيمينًا طريق النصر تجاه ميدان الشهيد هشام بركات.