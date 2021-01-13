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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

النيابة تستعجل التحريات عن اغتصاب أب ابنته المعاقة فى المطرية

الأربعاء 13/يناير/2021 - 11:34 ص
اغتصاب طفلة
اغتصاب طفلة
حسام التمساح
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استعجلت نيابة المطرية، برئاسة المستشار عمرو عبد العال، رئيس النيابة، تحريات المباحث الجنائية في اتهام شخص باغتصاب ابنته من ذوي الاحتياجات الخاصة وحملها سفاحا منه في منطقة المطرية في محافظة المطرية.

كانت النيابة قد استمعت لأقوال والدة المجني عليها، والتي كشفت عن أنها متزوجة من زوجها منذ ما يقرب من 18 سنة وأنجبا 3 أطفال من بينهم المجني عليها، وطوال فترة الزواج كان غير متزن عقليًا، وأضافت الأم أن ابنتها المعاقة "المجني عليها" كانت تهتم بها أكثر من إخوتها كونها من ذوي الاحتياجات الخاصة، وبتأخر العادة الشهرية لدى ابنتي، والتي تبلغ من العمر 16 سنة، وبالكشف عليها تبين أنها حامل، وعند سؤالها عن الشخص أقرت بأنه والدها.

كان قسم المطريةـ قد تلقى بلاغًا من الأم تتهم فيه زوجها بالتعدي على طفلته، ووجه اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة بسرعة القبض على المتهم، حتى نجح فريق بحث بقيادة المقدم كريم البحيري، رئيس المباحث، في ملاحقة المتهم والقبض عليه، وتم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات.

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