نادي القضاة يُهنئ رئيس مجلس النواب والوكيلين

هنأ المستشار محمد عبدالمحسن، رئيس نادي قضاة مصر، المستشار حنفي الجبالي، على فوزه بثقة النواب لتولي المسئولية وانتخابه رئيسًا لمجلس النواب الجديد.وأكد «عبدالمحسن»، أن «الجبالي» قيمة وقامة قانونية ستضيف وتثري العمل النيابي، كما أن تاريخه القضائي المشرف، سيمثل إضافة نوعية كبيرة في أداء رسالته السامية التي ناطها به الدستور والقانون.كما هنأ المستشار محمد عبدالمحسن، كلا من المستشار أحمد سعد الدين والنائب محمد أبوالعينين لانتخابهما، وكيلين للمجلس.وأعرب رئيس نادي قضاة مصر، عن خالص تمنياته للسادة النواب بالمجلس رئيسا وأعضاء، أن يرزقهم الله السداد والتوفيق في مواجهة التحديات الكبيرة التي تواجهها مصر في سبيل إحراز الاستقرار والتنمية والحفاظ على مقدرات الشعب المصري العظيم، ومكتسبات تلك المرحلة المهمة من تاريخ الوطن.