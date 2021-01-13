تايلاند تشهد تراجعًا في إصابات «كورونا»

أعلنت السلطات في تايلاند، اليوم الأربعاء، تسجيل 157 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية.وذكرت صحيفة «بانكوك بوست»، أن من بين الحالات الجديدة 132 حالة عدوى محلية و25 حالة لأشخاص قادمين من الخارج.وبذلك يبلغ إجمالي حالات الاصابات 10 آلاف و991 حالة.وتمثل هذه الحصيلة تراجعًا عن عدد الحالات التي تم تسجيلها أمس الثلاثاء، وبلغت 287 حالة.