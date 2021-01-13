مؤشر «نيكي» الياباني يواصل مكاسبه لليوم الخامس على التوالي

واصل المؤشر «نيكي» الياباني مكاسبه لخامس جلسة على التوالي، اليوم الأربعاء، وبلغ أعلى مستوى في 30 عاما إذ قادت أسهم أشباه الموصلات المكاسب بفضل توقعات بتعاف قوي للطلب في القطاع.وصعد نيكي 1.04 بالمئة ليغلق عند 28456.59 نقطة، وهو أعلى مستوى إغلاق منذ 1990. وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.35 بالمئة إلى 1864.40 نقطة مسجلا أيضا ارتفاعا لخامس يوم على التوالي.وتصدرت الأسهم المرتبطة بالرقائق المكاسب، إذ صعد سهم طوكيو إلكترون 5.3 بالمئة فيما زاد سهم أدفانتست 5.5 بالمئة حيث سارت هذه الأسهم على درب نظائرها الأمريكية مثل لام ريسيرش وأبلايدماتريالز.وصعد سهم رينيساس إلكترونيكس 4.7 بالمئة ليحقق مكاسب تجاوزت عشرة بالمئة هذا الأسبوع.ونزل سهم تويوتا موتور 0.6 بالمئة فيما تراجع سهم نيسان موتور 2.2 بالمئة وانخفض سهم سوزوكي موتور 2.1 بالمئة.