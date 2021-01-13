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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

اليوم.. استكمال محاكمة المتهمين في «قتل طالب الرحاب»

الأربعاء 13/يناير/2021 - 09:11 ص
جريدة الدستور
عادل عبد العال
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تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، جلسة محاكمة مُتهمي قضية «قتل طالب الرحاب».

تعقد الجلسة برئاسة المستشار عاطف رزق كامل وعضوية المستشارين محمد فرج السعدني، ومعتصم احمد برديس وحسام الدين فتحي، وأمانة سر سعيد عبد الستار ومجدي شكري.

كان النائب العام السابق، أحال المتهمين «أ.ح»، 55 سنة صاحب مكتب مقاولات، وابنته، 20 سنة طالبة، و«م.ى»، 20 سنة، سائق، و«ب.م»، رئيس مجلس إدارة شركة للاستيراد والتصدير، و«.ر» وشهرته «سيكا»، 40 سنة، سائق، و«م.ع»، 40 سنة، سفرجي، و«و.ح»، 32 سنة، سائق، وشقيقه «أ.ح»،21 سنة، عامل، إلى محكمة الجنايات.

وجاء فى أمر الإحالة، أن المتهمين اشتركوا يوم 19 أغسطس 2018 بدائرة قسم الشروق، قتلوا بسام أسامة محمد، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، حيث كشفت التحريات أن المتهمين الأول والثانية والثالث، عقدوا العزم على قتله وأعدوا لذلك شقة سكنية استأجرها الأول وحفر بها حفرة كبيرة لدفن المجنى عليه، بها وأعد صندوق خشبى وحبال وشريط لاصق بينما، قام باقى المتهمين بمساعدتهم والاشتراك معهم في الجريمة.

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