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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

جامعة حلوان تُنظم دورة حول كيفية إعداد الاختبارات الإلكترونية

الأربعاء 13/يناير/2021 - 09:11 ص
جريدة الدستور
إسراء جمال
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ينظم مركز القياس والتقويم الطلابي بجامعة حلوان، دورة تدريبية مجانية «أون لاين»، بعنوان إعداد الاختبارات الإلكترونية وفق جداول المواصفات، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم، رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور إبراهيم الزهيري، مدير المركز.

ويتم تقديم هذه الدورة لأعضاء هيئة التدريس بكليات الجامعة، في مدة 10 ساعات على مدار يومي الإثنين والثلاثاء 18 و19 يناير 2021، وذلك في إطار اهتمام جامعة حلوان المستمر بالتدريب وتقديم الدورات المختلفة لصقل خبرات السادة أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

أوضح «الزهيري»، أن الدورة تهدف إلى التعرف على مفهوم الاختبارات الإلكترونية،بجانب معرفة المصطلحات الخاصة بالاختبارات الإلكترونية، وتحديد أنواع الاختبارات، وإدراك مميزات وعيوب الاختبارات، بالإضافة إلى فهم مراحل تصميمها، ومعرفة ما يجب مراعاته عند توظيف الاختبارات الإلكترونية، وتحديد أنواع برمجيات تصميم الاختبارات الإلكترونية، وصياغة أنواع الأسئلة، كذلك وضع إرشادات تربوية لأعضاء هيئة التدريس قبل بناء اختبار، وإعداد جدول المواصفات، واتقان الطرق المختلفة لتصميم الاختبار.

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