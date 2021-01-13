سيد هويدى ينعى «شفيع شلبى»: كان فنانًا استثنائيًا

نعى الناقد والفنان التشكيلي سيد هويدي٬ رحيل الفنان الاستثنائي شفيع شلبي٬ وذلك عبر منشور له على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «الفيسبوك». قال فيه: «شفيع شلبي الذي عرفته الحياة الثقافية كإعلامي، ومؤلف سينمائي، ومخرج، وكاتب سيناريو، ومنتج سينمائي وتلفزيوني، ومهندس زراعي.كما أدى دوره السياسي كمنسق «التوافق الوطني» بين القوى السياسية في مصر1995، وعمل رئيسًا لـ«لجنة التنسيق بين النقابات المهنية المصرية 1995»، وقام بتولى إدارة «المهرجان العربي للتلفزيون» عام 1994.تم انتخابه لمجلس نقابة المهن السينمائية، على مدى العقد الأخير من القرن العشرين لدورتين متواليتين، وكذلك انتخب لمجلس اتحاد السينمائيين التسجيلين 1990، ولمجلس جماعة الفنانين والكتاب.