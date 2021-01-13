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الأربعاء 13 يناير 2021 الموافق 29 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

جوتيريش يدرس اقتراح مرشح له مبعوثا أمميا جديدا إلى ليبيا

الأربعاء 13/يناير/2021 - 01:59 ص
أنطونيو جوتيريش
أنطونيو جوتيريش
وكالات
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ذكر مصدر في مجلس الأمن الدولي أن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، يدرس ترشيح المنسق الأممي المعني بليبيا، يان كوبيش، لمنصب المبعوث الخاص للمنظمة إلى هذه البلاد.

وقال المصدر، في حديث لوكالة ""نوفوستي" الروسية: "الأمين العام يدرس ترشيح كوبيش لمنصب المبعوث الخاص المعني بليبيا، لكنه لم يقترحه بعد رسميا على مجلس الأمن للمصادقة عليه".

ولا يزال هذا المنصب شاغرا منذ شهر مارس 2020 حينما أعلن المبعوث الأممي السابق، غسان سلامة، استقالته.

ولم يتمكن أعضاء مجلس الأمن على مدى الصيف من التوصل إلى اتفاق حول المرشح لتولي هذا المنصب، خاصة بسبب موقف الدول الإفريقية التي أصرت على ضرورة تعيين شخص منحدر من هذه القارة.

وفي ديسمبر الماضي وافق مجلس الأمن على ترشيح المنسق الأممي الخاص المعني بالتسوية في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، لكنه رفض لاحقا من تولي هذا المنصب وأنهى عمله في أجهزة الأمم المتحدة يوم 31 ديسمبر 2020 لأسباب عائلية.

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