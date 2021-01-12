البابا تواضروس يهنئ المستشار حنفي جبالي برئاسة البرلمان

تقدم قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بسالة تهنئة للمستشار حنفي جبالي لتوليه منصب رئيس مجلس النواب الجديد، قائلًا: «يطيب لي أن أهنئكم باختياركم رئيسًا لمجلس النواب المصري في دورته الجديدة 2021».وتابع البابا في رسالته: «نثق أن المجلس الجديد سيتمتع تحت رئاستكم بالخبرة الدستورية العريقة التي تملكونها سواء على المستوى الأكاديمي أو من خلال عطائكم المتميز في السلك القضائي المصري الذي ازدهر برئاستكم للمحكمة الدستورية العليا».واختتم قداسته رسالته: «نصلي إلى الله أن يهبكم القوة والمعونة في أداء رسالتكم السامية واستكمال ما بدأه البرلمان المصري السابق من إنجازات، خدمةً للوطن في ظل التحديات المعاصرة وتحقيق آماله من أجل غدٍ مشرقٍ للمصريين جميعًا، في ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي».