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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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روشتة للمعزولين منزليًا للحفاظ على صحتهم النفسية من كورونا

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 07:44 م
كورونا
كورونا
شيماء دهب
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هناك أشخاص يصابون بفيروس كورونا المستجد دون ظهور أعراض، وفي هذه الحالة يحتاج هؤلاء إلى اتباع بروتوكول طبي لمنع حدوث مضاعفات، لكن هناك جانب أساسي ومكمل للعلاج وهو النفسي الأهم في مرحلة علاج المعزولين منزليًا وهذا ما سيتم رصده خلال السطور التالية.

وقال الدكتور علي عبد الراضي إخصائي نفسي، إنه لابد من مرافقة المعزول منزليًا من فيروس كورونا أن يتم توفير الشعور بالأمان له، من خلال الحفاظ على رعايته من الناحية النفسية ولا يتم التعامل معه كونه منبوذ وسط أهله، حتى لا تتدهور حالته.

وأضاف «عبد الراضي» في تصريحات لـ«الدستور»: «بالإضافة إلى تواصله مع أصدقاؤه من خلال الإنترنت أو من خلال الهاتف المحمول، مع التعامل مع الوقت بشكل صحيح وعدم التخلي عن إعطائه كل الاهتمام من كافة أفراد الأسرة كي يتم رفع المعنويات لديه ومن ثم رفع درجة المناعه لديه».

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