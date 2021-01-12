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الثلاثاء 12 يناير 2021 الموافق 28 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بريطانيا تسجل 1243 وفاة جديدة بكورونا

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 07:54 م
كورونا في بريطانيا
كورونا في بريطانيا
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سجلت بريطانيا قفزة حادة في الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ(24) ساعة الماضية بـ1243 وفاة، في ارتفاع بأكثر من ضعفين مقارنة مع بيانات أمس الإثنين.

وأفادت الوزارة، في إحصائية جديدة حسبما نقلت قناة (سكاي نيوز) الإخبارية، اليوم الثلاثاء، بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا في المملكة المتحدة خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 45533، ليصل الإجمالي إلى 3164051 حالة.

وبلغ مؤشر الإصابات اليومية بفيروس كورونا في بريطانيا، في يوم 8 يناير الجاري، 68053 حالة؛ مما يمثل حصيلة قياسية، ليتراجع يوم 9 يناير إلى 59937 حالة، وفي 10 يناير إلى 54940 حالة، وفي 11 يناير إلى 46169 حالة.

كما ذكرت وزارة الصحة البريطانية أنها رصدت 1243 وفاة جديدة جراء المرض، ليصل عدد وفيات الجائحة في البلاد إلى 83203.

وبلغ عدد الوفيات اليومية بفيروس كورونا في البلاد يوم 8 يناير 1325 حالة في حصيلة قياسية، لينخفض يوم 9 يناير إلى 1035 وفي 10 يناير إلى 563، وفي 11 يناير 529 حالة وفاة.

وتأتي بريطانيا في ترتيب الخامس عالميًا من حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا، وكذلك الخامسة من حيث حصيلة وفيات الجائحة.

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