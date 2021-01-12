رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 12 يناير 2021 الموافق 28 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

النمسا: اكتشاف 42 حالة إصابة بالسلالة الجديدة من كورونا

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 06:12 م
كورونا في النمسا
كورونا في النمسا
أ ش أ
طباعة
أعلنت وزارة الصحة النمساوية، اليوم الثلاثاء، عن اكتشاف 42 حالة مصابة بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا المستجد في مركز لرعاية كبار السن في فيينا يضم 101 مقيم، مشيرة إلى أن غالبية المصابين دون أعراض، وتم نقل مصاب واحد فقط إلى المستشفى.

وأوضحت مصادر في الوزارة- في تصريح اليوم- أن المصابين ثبت بالتحليل أنهم من مصابي السلالة الجديدة، التي تفشت في بريطانيا وتتسم بقدراتها الواسعة على انتشار العدوى، لافتة إلى أن هناك أيضا عددا من الحالات مشتبه في إصابتها بولايتي تيرول وسالزبورغ.

ورجحت المصادر أن يكون التدريب والتعليم الذي قام به مدربو التزلج القادمين من بريطانيا مصدرا مشتبها فيه لنشر العدوى.

جدير بالذكر، أنه عقب موسم الإجازات تم تسجيل زيادة كبيرة في حالات الإصابة بفيروس كورونا في النمسا، خاصة في دور رعاية كبار السن.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

رسميًا.. المستشار حنفي جبالي رئيسًا لمجلس النواب

4 مرشحين يتنافسون على منصب رئيس مجلس النواب

بعد إصابتها بكورونا.. تفاصيل الحالة الصحية للدكتورة عبلة الكحلاوى

التحريات تفضح محمد قمصان: كاذب واستولى على مبالغ مالية

الصور

image description

إزالة حالة تعد على أرض زراعية بجوار قناطر أسيوط الجديدة

image description

أسيوط تستعد لتنفيذ «صقر 75» لمجابهة الأزمات

image description

بدء تنفيذ مشروع الصرف الصحي في «طبل» بدمياط

image description

«أسيوط» ثالث أفضل جامعة مصرية في تصنيف «ديبمتريكس» الإسباني

image description

جامعة أسيوط تُشارك في مهرجان «إبداع9» بمسرحية «العمى»

الأكثر قراءة

هشام طلعت مصطفى يتحمل تكاليف لقاح كورونا لـ2 مليون مواطن

4 مرشحين يتنافسون على منصب رئيس مجلس النواب

إغماء وصراخ عقب الحكم ببراءة حنين حسام ومودة الأدهم

بعد انتهاء التحقيقات.. توجيه الاتهام لـ«قمصان» مدعي السرطان في قضيتين

إنفوجراف

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

image description

وداعًا «شبورة النضارة».. طرق ارتداء الكمامة بشكل صحيح (إنفوجراف)

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

وفاة رجل الأعمال الأمريكى شيلدون أديلسون عن عمر 87 عامًا

رابط تسجيل استمارة التقدم إلى امتحانات الثانوية العامة 2021

لأول مرة.. علماء فلك يرصدون مجرة بعيدة «تموت»

تحويل «ديزني لاند» في كاليفورنيا لموقع للتطعيم الجماعي ضد كورونا

أيام زمان

«كنت بخبّي فلوسي منه».. حكاية مريم فخر الدين مع زوجها الأول

من شهرة لولاكي للإفلاس.. حكاية الفنان علي حميدة مع الطرب

كواليس اللقاء الأول بين سعاد حسنى ومحمود عبد العزيز

لماذا أقسم رشدى أباظة بعدم العمل مع شاهين للأبد؟

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
+90
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
نصرة الله.. والخروج من زنزانة الظلام
مؤمن المحمدي
ترافيك وشير
القس. رفعت فكرى
جزاء العطاء
المزيد

الثقافة

صدور رواية «الزينة.. سيرة وجع» للدكتور محمد الباز

هدى أنور تعلن عن إطلاق دورة جديدة من «المعتكف الكتابي»

«كتابة شعر الفصحى العمودى والحر».. محاضرة بثقافة الفيوم

غدًا.. آخر يوم في اختبارات المتقدمين للدفعة الرابعة بورشة «ابدأ حلمك»