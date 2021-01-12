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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الاتحاد الأوروبي «يأسف» لفرض واشنطن رسوما جمركية وينتظر بايدن

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 05:43 م
الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي
وكالات
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قالت بروكسل إنها "تأسف" لدخول قرار واشنطن فرض رسوم جمركية جديدة على بعض المنتجات الأوروبية حيز التنفيذ، الثلاثاء، في إطار نزاع طويل الأمد بين إيرباص وبوينج، معربة عن أملها في تسوية الخلاف مع تسلم جو بايدن قريبا السلطة.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية، الثلاثاء: "نأسف لأن الولايات المتحدة اختارت إضافة سلع أخرى من الاتحاد الأوروبي إلى قائمتها الانتقامية".

وأكدت أن المفوضية الأوروبية "تتوق" للانخراط "بشكل بناء مع الإدارة الأمريكية الجديدة لتسوية هذا الخلاف طويل الأمد كجزء من برنامج عبر الأطلسي المتجدد".

وأعلنت واشنطن نهاية العام أنها تعتزم فرض رسوم جمركية على سلع فرنسية وألمانية إضافية، من نبيذ غير فوار وكونياك، وقطع طائرات كانت إلى حد الآن معفية من الرسوم، فيما تخضع الطائرات الجاهزة لرسوم تبلغ نسبتها 15 بالمئة.

وتدخل هذه الرسوم حيز التنفيذ قبل أيام قليلة من انتهاء ولاية دونالد ترامب، والتي تدهورت خلالها العلاقات التجارية للولايات المتحدة مع الاتحاد الأوروبي بشكل كبير.

وستضاف الرسوم الأمريكية الأخيرة على تلك التي فرضتها واشنطن في العام 2019 على السلع الأوروبية المستوردة من نبيذ وأجبان وزيت الزيتون والويسكي والطائرات.

وكانت منظمة التجارة الدولية قد أجازت لواشنطن اتّخاذ هذه الخطوة.

وفي أكتوبر أجازت المنظمة أيضا للاتحاد الأوروبي زيادة الرسوم الجمركية على السلع الأمريكية المستوردة.

ومنذ أكتوبر 2004، يتبادل الطرفان الاتهامات بدعم شركتي صناعة الطائرات التابعتين لكل منهما،  بما ينتهك قواعد منظمة التجارة العالمية للمنافسة العادلة.

وفي أشد عقوبة تفرضها منظمة التجارة العالمية، تم السماح للولايات المتحدة بفرض رسوم على استيراد سلع وخدمات أوروبية تبلغ قيمتها 7،5 مليار دولار سنويا.

وفي إجراء مماثل، فرض الاتحاد الأوروبي رسوما جمركية على ما قيمته 4 مليارات دولار من الصادرات الأمريكية منذ بداية نوفمبر.

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