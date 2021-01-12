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رئيس التحرير التنفيذي
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منوعات

رابط تسجيل استمارة التقدم إلى امتحانات الثانوية العامة 2021

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 06:05 م
امتحانات
امتحانات
هبه محمد
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رابط تسجيل استمارة التقدم إلى امتحانات الثانوية العامة 2021، تستمر عمليات البحث على محركات الإنترنت «جوجل» من قبل طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور عن رابط وكيفية التقديم لامتحانات الشهادة الثانوية العامة 2021، بعد أن أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، المنصة الإلكترونية حتى يستعد الطلاب الثانوية العامة لعقد امتحانات من خلال الرابط التي أعلنت عنه في بيان رسمي.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رابط تسجيل استمارة التقدم إلى امتحانات الشهادة العامة 2021 ، للتسهيل على طلاب الثانوية العامة 2021 في التقديم، وذلك لتخفيف الإزدحام والتكدس في الشوارع، بسبب عدوى فيروس كورونا المستجد، وذلك تنفيذًا لقرارات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، ومجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم والتعليم العالي، حفاظًا على صحة الطلاب وأولياء الأمور من عدوى فيروس كورونا المستجد، وتنفيذ الإجراءات الوقائية والإحترازية، للحد من انتشار الوباء.

لذلك يقدم لكم «الدستور» كافة التفاصيل والمعلومات التي تخص رابط تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الشهادة الثانوية العامة 2021، وكيفية التسجيل، وذلك وفقًا لبيان رسمي أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2021

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيان رسمي، عن إتاحة تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الشهادة الثانوية العامة 2021 إلكترونيًا، من خلال الرابط:
moe-register.emis.gov.eg

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن عملية التسجيل متاحة بداية من يوم الأحد الماضي 10-1-2021، وذلك في إطار الاستعدادات لعقد امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2020 2021، وطمأنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الطلاب حول تسجيل استمارة التقديم لامتحانات الشهادة الثانوية العامة 2021، مؤكدة أنه تم تعميم خطاب على جميع المديريات التعليمية في جميع أنحاء المحافظات، لكي يتم التسجيل وعدم التأخير عن التسجيل الخاص بالاستمارة.

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في حالة وجود أي أخطاء في البيان المعلن عنه، سيتم تعديله عن طريق وحدة المعلومات بالمدرسة التابع لها الطالب أو المتقدم للشكوى من تسجيل الاستمارة الإلكترونية من خلال البوابة الرسمية للشكاوي من خلال الرابط: moe-complains.emis.gov.eg.

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