المستشار حنفي الجبالي يترشح لرئاسة مجلس النواب

أعلن المستشار حنفي الجبالي، رئيس المحكمة الدستورية الأسبق، عن ترشحه لرئاسة مجلس النواب، وذلك خلال الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب.وحصل الجبالي على عضوية البرلمان بنجاحه ضمن القائمة الوطنية (من أجل مصر)، وحصل على ليسانس الحقوق من كلية الحقوق بجامعة القاهرة سنة 1975، وحصل على دبلوم الدراسات العليا في القانون العام وكذلك دبلوم الدراسات العليا في القانون الجنائي، وحصل على درجة الدكتوراه في القانون العام.كما عين معاونًا بالنيابة العامة ثم مساعدًا بالنيابة العامة ووكيلًا للنائب العام، وعين مندوبًا بمجلس الدولة وفي إدارة الفتوى لرئاسة الجمهورية والمحافظات بمجلس الدولة، وعين نائبًا لرئيس المحكمة الدستورية العليا، وعمل رئيسًا للمكتب الفني بالمحكمة الدستورية العليا من 2001 حتى سنة 2004، وتولى رئاسة المحكمة الدستورية العليا في 23 يونيو 2018.