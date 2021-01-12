رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 12 يناير 2021 الموافق 28 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أردوغان يغازل الاتحاد الأوروبي مجددًا: نأمل في تحسين العلاقات

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 05:00 م
أردوغان
أردوغان
منار أحمد
طباعة
غازل الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مجددًا الاتحاد الأوروبي بعد تصعيد طبع العلاقات بين الطرفين على مدى أشهر عدة، معربًا عن رغبته في تحسين العلاقات مع التكتل المكون من 27 دولة.

ومتحدثا عن ملف شرق المتوسط الذي ما فتئ يطلق تصريحات تصعيدية حوله خلال الأشهر الماضية، قال أردوغان، خلال لقاء متلفز مع سفراء الاتحاد في أنقرة: "علينا تحويل شرق المتوسط إلى منطقة تعاون بدلا من الصراع على النفوذ".

كما أضاف: "نحن مستعدون لإعادة علاقاتنا إلى مسارها"، متابعا: "نتوقع من أصدقائنا الأوروبيين أن يظهروا نفس الإرادة".

وفيما يتعلق بالمحادثات مع اليونان حول شرق المتوسط، قال أردوغان، خلال لقائه اليوم: "نعتقد أن المحادثات الاستكشافية ستكون بادرة حقبة جديدة".

إلى ذلك، أعرب عن انفتاحه على علاقات أفضل مع باريس بعد أشهر من الخلافات الشخصية مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

تحذيرات بيئية من تلوث الهواء يومي الأربعاء والخميس

هيئة الدواء تسحب مضادًا حيويًا وعلاج أعصاب من السوق.. تعرف عليهما

لماذا أقسم رشدى أباظة بعدم العمل مع شاهين للأبد؟

هل تدمج امتحانات الجامعات والمعاهد مع استبدالها بأبحاث؟.. الحكومة تجيب

الصور

image description

إزالة حالة تعد على أرض زراعية بجوار قناطر أسيوط الجديدة

image description

أسيوط تستعد لتنفيذ «صقر 75» لمجابهة الأزمات

image description

بدء تنفيذ مشروع الصرف الصحي في «طبل» بدمياط

image description

«أسيوط» ثالث أفضل جامعة مصرية في تصنيف «ديبمتريكس» الإسباني

image description

جامعة أسيوط تُشارك في مهرجان «إبداع9» بمسرحية «العمى»

الأكثر قراءة

4 مرشحين يتنافسون على منصب رئيس مجلس النواب

إغماء وصراخ عقب الحكم ببراءة حنين حسام ومودة الأدهم

بعد انتهاء التحقيقات.. توجيه الاتهام لـ«قمصان» مدعي السرطان في قضيتين

القبض على محمد قمصان ووالدته للتحقيق في ادّعاء مرضه

إنفوجراف

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

image description

وداعًا «شبورة النضارة».. طرق ارتداء الكمامة بشكل صحيح (إنفوجراف)

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

تحويل «ديزني لاند» في كاليفورنيا لموقع للتطعيم الجماعي ضد كورونا

رسم لغلاف أحد مجلدات روايات «تانتان» يباع بسعر قياسي في مزاد

رابط المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء للاستعلام عن العداد الكودي

سعر الحديد اليوم 12-1-2021 في مصر

أيام زمان

«كنت بخبّي فلوسي منه».. حكاية مريم فخر الدين مع زوجها الأول

من شهرة لولاكي للإفلاس.. حكاية الفنان علي حميدة مع الطرب

كواليس اللقاء الأول بين سعاد حسنى ومحمود عبد العزيز

لماذا أقسم رشدى أباظة بعدم العمل مع شاهين للأبد؟

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
+90
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
نصرة الله.. والخروج من زنزانة الظلام
مؤمن المحمدي
ترافيك وشير
القس. رفعت فكرى
جزاء العطاء
المزيد

الثقافة

إحياء لذكراه.. إقامة معرض للفنان محمود عبدالله بجاليري مصر

«الأعلى للثقافة» يعرض فيلما وثائقيا عن سانت كاترين الأربعاء

يوم مفتوح لمسرح الناشئة في الشارقة بمناسبة اليوم العربي للمسرح

«طرق مواجهة الإرهاب» محاضرة بفرع ثقافة البحر الأحمر