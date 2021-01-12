أردوغان يغازل الاتحاد الأوروبي مجددًا: نأمل في تحسين العلاقات

غازل الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مجددًا الاتحاد الأوروبي بعد تصعيد طبع العلاقات بين الطرفين على مدى أشهر عدة، معربًا عن رغبته في تحسين العلاقات مع التكتل المكون من 27 دولة.ومتحدثا عن ملف شرق المتوسط الذي ما فتئ يطلق تصريحات تصعيدية حوله خلال الأشهر الماضية، قال أردوغان، خلال لقاء متلفز مع سفراء الاتحاد في أنقرة: "علينا تحويل شرق المتوسط إلى منطقة تعاون بدلا من الصراع على النفوذ".كما أضاف: "نحن مستعدون لإعادة علاقاتنا إلى مسارها"، متابعا: "نتوقع من أصدقائنا الأوروبيين أن يظهروا نفس الإرادة".وفيما يتعلق بالمحادثات مع اليونان حول شرق المتوسط، قال أردوغان، خلال لقائه اليوم: "نعتقد أن المحادثات الاستكشافية ستكون بادرة حقبة جديدة".إلى ذلك، أعرب عن انفتاحه على علاقات أفضل مع باريس بعد أشهر من الخلافات الشخصية مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.