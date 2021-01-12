الفلبين تضيف الصين و4 دول أخرى للدول المفروض عليها قيود السفر

أضافت الفلبين، اليوم الثلاثاء، الصين وأربع دول أخرى لقائمة الدول المفروضة عليها قيود سفر بسبب السلالة الجديدة من فيروس كورونا، التي تم رصدها أول مرة في بريطانيا.وجرى فرض الحظر المؤقت على دخول الأجانب من 32 دولة أولا الشهر الماضي، ويسرى حتى يوم الجمعة، ولم ترد معلومات بعد حول ما إذا كان سوف يتم تمديد القيود.والدول الجديدة التي دخلت القائمة إلى جانب الصين هى باكستان وجامايكا ولوكسمبورج وسلطنة عمان.وكانت وزارة الصحة قد أعلنت، اليوم، عن تسجيل 1524 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليبلغ إجمالي حالات الإصابة 491 ألفا و258 حالة، وارتفعت حصيلة الوفيات بواقع 139 حالة لتصل إلى 9554 حالة.وتسعى الحكومة الفلبينية لبدء عملية التطعيم ضد الفيروس بحلول الشهر المقبل، حيث سوف تبدأ بـ25 مليون جرعة من لقاح سينوفاك.وستتلقي الفلبين أول 50 ألف جرعة من اللقاح في فبراير المقبل، حسب ما قاله سكرتير رئاسة الوزراء، كارلو نوجراليس.