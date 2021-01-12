رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 12 يناير 2021 الموافق 28 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«أولياء أمور مصر» يطالب باستثناء الصف الأول من الثانوية التراكمية

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 01:40 م
داليا الحزاوي
داليا الحزاوي
نورهان عبدالرحمن
طباعة
قالت داليا الحزاوي، مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، إن الثانوية التراكمية بالنسبة للأسر استمرار للضغط العصبي والمادي لمدة ثلاث سنوات، ودخول طلاب الصف الأول الثانوي في التراكمية شيء صعب، كونه يتم تحديد مصير طالب وهو لا يفقه شيئا في استخدام التابلت أو طبيعة النظام، وجميعا نرى ذلك من خلال دفعات التابلت، إذ يحتاج استلامها لوقت وتدريب عليه، وكذلك على النظام الجديد الذي يختلف اختلافا جوهريا في طبيعة الأسئلة التي اعتاد عليها الطالب طوال سنوات دراسته.

وناشدت الحزاوي، مجلس النواب بإعادة النظر في مصاريف التحسين وجعلها مصاريف رمزية حتى يستطيع ولي الأمر أن يدفعها لنجله، خصوصا أن الطالب قد يلجأ للتحسين مرتين طبقا لما أعلنته الوزارة، قائلة: "حتى لا يقف ولي الأمر عاجز عن تحسين مستقبل ابنه".

وتابعت مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر: "هناك اقتراح من أولياء أمور مصر، أن يكون الامتحان موحد، ولكن يتم تبديل أرقام الأسئلة، بحيث يكون ترتيب الأسئلة مختلفا، وهذا سيحد من الغش وسيحافظ على مبدأ تكافؤ الفرص، ولا يتم المساس به وجميع طلاب وأولياء أمور ترتاح نفسيتهم".

واستكملت: "هذا ما كان قائم مع دفعات البوكليت، كما أن أولياء الأمور وجدوا في القرارات بند أن هناك عناصر لتقييم الطلاب بجانب الامتحانات وستدخل في مجموع الطالب التراكمي وهذا يتطلب المزيد من الإيضاح".

وأشارت إلى أن هناك مطلب أساسي وهو عدم المساس بمكتب التنسيق وإدخال تقييمات جانبية، قائلة: "نرجو على الأقل اعتبار دفعة الصف الأول الثانوي سنة تدريب لجميع الدفعات، وجعل الثانوية التراكمية على الصفين الثاني والثالث الثانوي فقط".

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

أحمد الشريف يتغيب عن جلسة حلف اليمين الدستورية بمجلس النواب

على طريقة رمضان صبحى.. «بيراميدز» يحاول إغراء نجم الأهلى ورد صادم من اللاعب

بعد انتهاء التحقيقات.. توجيه الاتهام لـ«قمصان» مدعي السرطان في قضيتين

القبض على محمد قمصان ووالدته للتحقيق في ادّعاء مرضه

الصور

image description

«أسيوط» ثالث أفضل جامعة مصرية في تصنيف «ديبمتريكس» الإسباني

image description

إزالة حالة تعد على أرض زراعية بجوار قناطر أسيوط الجديدة

image description

جامعة أسيوط تُشارك في مهرجان «إبداع9» بمسرحية «العمى»

image description

محافظ أسيوط يتفقد مشروع إحلال وتجديد محطة مياه التشيكي بحي شرق

image description

محافظ دمياط تترأس اجتماع لجنة تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادى

الأكثر قراءة

هل تدمج امتحانات الجامعات والمعاهد مع استبدالها بأبحاث؟.. الحكومة تجيب

هيئة الدواء تسحب مضادًا حيويًا وعلاج أعصاب من السوق.. تعرف عليهما

بعد انتهاء التحقيقات.. توجيه الاتهام لـ«قمصان» مدعي السرطان في قضيتين

القبض على محمد قمصان ووالدته للتحقيق في ادّعاء مرضه

إنفوجراف

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

image description

وداعًا «شبورة النضارة».. طرق ارتداء الكمامة بشكل صحيح (إنفوجراف)

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

تحويل «ديزني لاند» في كاليفورنيا لموقع للتطعيم الجماعي ضد كورونا

مصاب بـ«كورونا» في بريطانيا ينتظر الإسعاف 9 ساعات

أسعار البيض اليوم في مصر آخر تحديث 12-1-2021

اليابان تؤكد التزامها بإقامة أوليمبياد وباراليمبيات طوكيو 2021

أيام زمان

«كنت بخبّي فلوسي منه».. حكاية مريم فخر الدين مع زوجها الأول

من شهرة لولاكي للإفلاس.. حكاية الفنان علي حميدة مع الطرب

كواليس اللقاء الأول بين سعاد حسنى ومحمود عبد العزيز

لماذا أقسم رشدى أباظة بعدم العمل مع شاهين للأبد؟

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
ترافيك وشير
القس. رفعت فكرى
جزاء العطاء
لواء.حمدى البطران
رحالة ولصوص آثار
لواء. محسن الفحام
فى انتظار حسن النوايا
المزيد

الثقافة

«الأعلى للثقافة» يعرض فيلما وثائقيا عن سانت كاترين الأربعاء

يوم مفتوح لمسرح الناشئة في الشارقة بمناسبة اليوم العربي للمسرح

«طرق مواجهة الإرهاب» محاضرة بفرع ثقافة البحر الأحمر

«مذكرات فوزية البنا».. شقيقة حسن البنا وزوجة محاميه تكشف مسيرة الإخوان الإجرامية