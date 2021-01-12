«أولياء أمور مصر» يطالب باستثناء الصف الأول من الثانوية التراكمية

قالت داليا الحزاوي، مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، إن الثانوية التراكمية بالنسبة للأسر استمرار للضغط العصبي والمادي لمدة ثلاث سنوات، ودخول طلاب الصف الأول الثانوي في التراكمية شيء صعب، كونه يتم تحديد مصير طالب وهو لا يفقه شيئا في استخدام التابلت أو طبيعة النظام، وجميعا نرى ذلك من خلال دفعات التابلت، إذ يحتاج استلامها لوقت وتدريب عليه، وكذلك على النظام الجديد الذي يختلف اختلافا جوهريا في طبيعة الأسئلة التي اعتاد عليها الطالب طوال سنوات دراسته.وناشدت الحزاوي، مجلس النواب بإعادة النظر في مصاريف التحسين وجعلها مصاريف رمزية حتى يستطيع ولي الأمر أن يدفعها لنجله، خصوصا أن الطالب قد يلجأ للتحسين مرتين طبقا لما أعلنته الوزارة، قائلة: "حتى لا يقف ولي الأمر عاجز عن تحسين مستقبل ابنه".وتابعت مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر: "هناك اقتراح من أولياء أمور مصر، أن يكون الامتحان موحد، ولكن يتم تبديل أرقام الأسئلة، بحيث يكون ترتيب الأسئلة مختلفا، وهذا سيحد من الغش وسيحافظ على مبدأ تكافؤ الفرص، ولا يتم المساس به وجميع طلاب وأولياء أمور ترتاح نفسيتهم".واستكملت: "هذا ما كان قائم مع دفعات البوكليت، كما أن أولياء الأمور وجدوا في القرارات بند أن هناك عناصر لتقييم الطلاب بجانب الامتحانات وستدخل في مجموع الطالب التراكمي وهذا يتطلب المزيد من الإيضاح".وأشارت إلى أن هناك مطلب أساسي وهو عدم المساس بمكتب التنسيق وإدخال تقييمات جانبية، قائلة: "نرجو على الأقل اعتبار دفعة الصف الأول الثانوي سنة تدريب لجميع الدفعات، وجعل الثانوية التراكمية على الصفين الثاني والثالث الثانوي فقط".