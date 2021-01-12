التاريخ القبطي اليوم 2021.. وقراءات الكنيسة بشكل مفصل

التاريخ القبطي اليوم 2021





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ننشر التاريخ القبطي اليوم 2021 حيث تُتمم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الثلاثاء، قراءات وطقوس اليوم القبطي الموافق 4 من شهر طوبة خامس شهور السنة القبطية لعام 1737 للشهداء.وتقرأ الكنيسة عدة قراءات تأتي على النحو التالي:العشية: مزامير 19: 1،4 + يوحنا 15: 7 - 16باكر: مزامير 45: 1 – 2 + يوحنا 1: 1 - 17قراءات القداس:البولس: رومية 10: 4 - 18الكاثوليكون: 1 يوحنا 1: 1 - 2: 6الإبركسيس: اعمال 3: 1 - 16السنكسار: نياحة القديس يوحنا الإنجيلى سنة 100 ميلاديةالإنجيل: مزامير 139: 17 – 18 + يوحنا 21: 15 - 25وشهر طوبة هو أحد أشهر الشتاء في السنة القبطية، وهو الخامس في ترتيب أشهر السنة القبطية التي تبدأ في شهر سبتمبر بشهر توت الذي يعقبه شهر بابة ثم شهر هاتور ثم شهر كيهك السابق لشهر طوبة مباشرة والذي يتميز بصوم وعيد الميلاد المجيد، الذي احتفلت به الكنيسة منذ أيام قليلة.والتقويم القبطي هو التقويم الذي كان يسير عليه المصريين قديما منذ عهد الفراعنة القدامى، ولا يزال العاملون في مجال الفلاحة والزراعة والحصاد يرتبطون بالتقويم المصري القديم وهو التقويم الذي حمل فيما بعد لقب تقويم الشهداء الذي تأسس في عهد الإمبراطور الروماني دقلديانوس الذي استمات في محاولاته التي باءت بالفشل في محو الديانة المسيحية من العالم.وبعد عرض التاريخ القبطي اليوم 2021 فقد أعقبه الامبراطور الروماني قسطنطين الذي اعترف بالديانة المسيحية ديانة رسمية في الإمبراطورية الرومانية التي كانت تحكم معظم بلدان العالم حينها، ثم جعلها الديانة الرسمية للامبراطورية فيما بعد.وعلى صعيد أخر، تحتفل الكنيسة القبطية الارثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صباح الخميس المقبل، الموافق 14 من شهر يناير الجاري، السادس من شهر طوبة القبطي بأحد الأعياد السيدية الصغرى وهو عيد ختان السيد المسيح.ويحتفل مطارنة واساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية المعروف باسم المجمع المقدس بالعيد نفسه في ظل حضور 5 شمامسة فقط بحسب البيان الأحدث للإعلان عن تداعيات كورونا داخل الكنيسة.