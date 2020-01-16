الأنبا تادرس يصلى قداس عيد الختان بسيدنى

ترأس الأنبا تادرس مطران بورسعيد وتوابعها، صلاة قداس عيد الختان بكنيسة القديسة العذراء، والأنبا باخوميوس، الأنبا شنودة رئيس المتوحدين "بحى كيروى جنوب مدينة سيدنى".شاركه فى الصلاة الآباء كهنة الكنيسة، وسط حضور لفيف من شمامستها وشعبها.وفى سياق رعورى آخر، عقد مطران بورسعيد، لقاء مع لجان كنائس شرق مدينة سيدنى بكنيسة القديس مار مرقس بأرنكليف.وكان قد كلف البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية الأنبا تادرس مطران بورسعيد بالإشراف الرعوي والمالى والروحي على إيبارشية سيدني وتوابعها.