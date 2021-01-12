ضبط 2،25 طن حلويات مجهولة المصدر في مصنع بدون ترخيص بالقاهرة

تمكنت شرطة التموين، بمديرية أمن القاهرة، اليوم الثلاثاء، من ضبط مالك مصنع لإنتاج الحلويات بدون ترخيص.و تم ضبط (2،25 طن "دقيق فاخر، نشا، عسل جلوكوز، مسلى، شوكولاتة"، 124 عبوة زيت طعام، بدون مستندات مجهولة المصدر)، تمهيدًا لإدخالها في عمليات تصنيع الحلوى للبيع والتداول بالأسواق، بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.