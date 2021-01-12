«أبوالعينين» يعلن ترشحه على وكالة مجلس النواب

قال النائب محمد أبوالعينين، عضو مجلس النواب، إنه سيترشح على وكالة مجلس النواب خلال انتخابات المجلس والمقرر إجراؤها هذا الأسبوع.وأضاف أبوالعينين، خلال تصريح خاص لـ"الدستور"، أن هناك مجموعة من النواب طالبوه بالترشح على وكالة المجلس.وأوضح أبوالعينين أن اليوم مميز وجميل باستكمال غرفتي التشريع مجلس الشيوخ ومجلس النواب.