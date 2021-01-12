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الثلاثاء 12 يناير 2021 الموافق 28 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

بعد قليل.. بدء فعاليات الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب الجديد

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 10:59 ص
مجلس النواب الجديد
مجلس النواب الجديد
كريمة أبو زيد والسيد السعدني
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تنطلق بعد قليل أولى فاعليات مجلس النواب، من خلال الجلسة الافتتاحية للفصل التشريعي الثاني، في تمام الساعة الحادية عشرة، ويواصل عقد جلسات إجرائية على مدار ثلاثة أيام متتالية تنتهي الخميس المقبل.

وأكدت الأمانة العامة برئاسة المستشار محمود فوزي، الالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد بالمجلس، لتشمل تعقيم كل أرجاء المكان وتوافر الكمامات والمطهرات بكل الطرقات، مع إقامة خيمة انتظار مجهزة بكل الإمكانيات في ساحة المجلس ومتصلة بشاشات بالقاعة الرئيسية، مخصصة لانتظار الأعضاء فضلًا عن القاعات الأخرى والبهو.

وأوضح جدول أعمال الجلسات الصادر عن الأمانة العامة لمجلس النواب، أنه ستعقد في مستهل الفصل التشريعي الثاني لدور الانعقاد العادي الأول الجلسة الإجرائية الأولى اليوم الثلاثاء، ويتم خلالها عرض قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن دعوة الناخبين وجولات الاقتراع ونتائجها، كذلك قرار رئيس الجمهورية رقم (4) لسنة 2021 بتعيـين 28 من أعضاء مجلس النواب.

وعقب ذلك يؤدي الأعضاء اليمين الدستورية، وتجرى إجراءات انتخاب رئيس ووكيلي المجلس.

وتعقد الجلسة الإجرائية الثانية في دور الانعقاد العادي الأول لللفصل التشريعي الثاني يوم الأربعاء الموافق 13 من يناير 2021 (الساعة الحادية عشرة صباحًا)، ويتم خلال الجلسة إعلان قوائم اللجان النوعية لمجلس النواب الجديد؛ وفتح الباب أمام تقديم الاقتراحات والاعتراضات مكتوبة من الأعضاء عليها.

ويواصل مجلس النواب عقد الجلسات الإجرائية، حيث يعقد الجلسة الإجرائية الثالثة يوم الخميس الموافق 14 من يناير 2021م (الساعة الحادية عشرة صباحًا)، ويتم خلال الجلسة إعلان قوائم اللجان النوعية لمجلس النواب في صورتها النهائية؛ بعد دراسة الاقتراحات والاعتراضات المقدمة من الأعضاء عليها.

كما يشمل جدول أعمال مجلس النواب عقد الجلسة الإجرائية الرابعة يوم الخميس الموافق 14 من يناير2021م (الساعة الثالثة مساءً).
بعد قليل.. بدء فعاليات الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب الجديد
بعد قليل.. بدء فعاليات الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب الجديد
بعد قليل.. بدء فعاليات الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب الجديد
بعد قليل.. بدء فعاليات الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب الجديد
بعد قليل.. بدء فعاليات الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب الجديد
بعد قليل.. بدء فعاليات الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب الجديد
بعد قليل.. بدء فعاليات الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب الجديد
بعد قليل.. بدء فعاليات الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب الجديد
بعد قليل.. بدء فعاليات الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب الجديد
بعد قليل.. بدء فعاليات الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب الجديد

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