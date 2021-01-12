محمود أبوعمرة مدير أمن الإسكندرية الجديد (بروفايل)

أصدر اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، اليوم الثلاثاء، قرارًا بنقل اللواء محمود أبوعمرة من مدير أمن البحر الأحمر إلى مساعد الوزير لأمن الإسكندرية.وشغل "أبوعمرة" منصب مدير أمن البحر الأحمر الجديد، وكان نائبا لمدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، بعد أن عمل لفترة في مصلحة الأمن العام، وتدرج فيها رتبا عديدة، حتى وصل لمنصب مديرا لمباحث وزارة الداخلية.كما عمل أبوعمرة، كرئيس لمباحث قسم شرطة قصر النيل، ورئيسا لمباحث قطاع غرب القاهرة، وبعدها انتقل لمصلحة الأمن العام، ثم نائبا لمدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة.وأصدر وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، حركة تنقلات محدودة شملت كل من تعيين اللواء طارق مرزوق مساعد الوزير لمصلحة السجون، واللواء محمد عبدالتواب مديرا لمباحث الجيزة، واللواء محمود أبو عمرة مديرا لأمن الإسكندرية، واللواء طارق صابر مساعد الوزير للأحوال المدينة، واللواء محمد الألفي مديرا لأمن السويس، واللواء رجب عبدالعال مساعد الوزير لأمن الجيزة واللواء سليمان شتا مدير أمن البحر الأحمر، واللواء خالد عبدالحميد مدير لأمن الأقصر.