بعد شفائهما.. يسرا وجومانا مراد في فترة نقاهة لبدء «حرب أهلية»

أعلنت مصادر مقربة من النجمة يسرا عن سلبية المسحة الأخيرة، التي أجرتها بعد إصابتها منذ أسبوعين بفيروس كورونا المستجد، وهو ما جعلها تتوقف عن تنفيذ مشروعها الدرامي لرمضان المقبل 2021.وقالت المصادر في تصريحات لـ " الدستور" إن الفنانة جومانا مراد هي الأخرى قد تعافت بشكل نهائي من الإصابة بالفيروس، مؤكدين أن الفنانتين يجمعهما عمل واحد وهو مسلسل "حرب أهلية" والذي توقف بسبب إصابتهم إضافة إلي إصابة المنتج جمال العدل هو الآخر.وأوضحت المصادر أنه عقب فترة النقاهة التي دخلت فيه يسرا وجومانا بداية من أمس الاثنين، وتستمر ليومين آخرين سوف تبدأن الثنائي في التجهيز للعمل حتي يلحق بالمنافسة الرمضانية بعد فترة توقف.ومسلسل "حرب أهلية" يعد التعاون الثاني بين چومانا ويسرا خاصة بعدما شاركوا سويا في مسلسل "خيانة عهد" والذي عرض في رمضان الماضي وحقق نجاحا كبيرا، بينما يعد مسلسلهما الجديد "حرب أهلية" هو اسم مؤقت ولم يتم الاستقرار علي الاسم النهائي للعمل.