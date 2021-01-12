الأمم المتحدة: مخزون عالمي جديد للقاحات إيبولا

كشفت منظمات أممية ودولية النقاب عن إنشاء مخزون عالمي من اللقاحات المضادة لفيروس إيبولا، بما يسمح للبلدان بمكافحة الفيروس في المستقبل من خلال ضمان الوصول في الوقت المناسب للقاحات وتقديمها للسكان المعرّضين للخطر أثناء تفشي المرض.جاء ذلك في بيان صحفي مشترك صادر عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) ومنظمة الصحة العالمية والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر ومنظمة أطباء بلا حدود.وقال مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبرييسوس إن اللقاحات تتيح إمكانية الوقاية من أحد أكثر الأمراض المخيفة على وجه الأرض.وأضاف أن "هذا المخزون الجديد هو مثال ممتاز على التضامن والعلم والتعاون بين المنظمات الدولية والقطاع الخاص لإنقاذ الأرواح".وقد أعلنت المنظمات الصحية والإنسانية الدولية الأربع عن إنشاء هذا المخزون العالمي من لقاحات الإيبولا لضمان الاستجابة لتفشي المرض وتؤخذ جرعة واحدة من اللقاح المصنّع بدعم مالي من الولايات المتحدة.