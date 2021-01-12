انطلاق الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب اليوم

ينطلق اليوم الثلاثاء، الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، تلبية لقرار الرئيس بدعوة المجلس للانعقاد، فبيما أعلن المجلس جدول أعمال الجلسة الافتتاحية المقرر عقدها اليوم، حيث تلاوة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 5 لسنة 2021 بدعوة المجلس للانعقاد لافتتاح دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الثاني، كما يتم تلاوة قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات الخاصة بدعوة الناخبين لانتخاب مجلس النواب وإعلان النتائج.>أيضا، يتم تلاوة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 4 لسنة 2021 بتعيين أعضاء مجلس النواب، ويعقب ذلك أداء النواب لليمين الدستورية وإجراء انتخابات رئيس المجلس ووكيلي المجلس.وتشهد الجلسة الافتتاحية الأولى من دور الانعقاد الأول لمجلس النواب، عدة إجراءات يجب الالتزام بها، طبقا لقانون المجلس ولائحته الداخلية، حيث تترأس الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب أكبر الأعضاء الحاضرين سنا، وهي النائبة فريدة الشوباشي، ويعاونها أصغر عضوين بالمجلس، وهم النائب أبانوب عزت، والنائبة فاطمة سليم.وطبقا للإجراءات المتبعة، سيتم قراءة قرار الرئيس بدعوة المجلس للانعقاد، ثم تلاوة قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات بنتيجة الانتخابات، ثم يبدأ رئيس الجلسة بتلاوة القسم، وبعده أصغر عضوين الموجودين بجانبه على المنصة، ثم يبدأ أعضاء المجلس تلاوة القسم، وبعدها تبدأ إجراءات انتخاب رئيس المجلس، وعقب ظهور النتيجة يصعد رئيس المجلس المنتخب إلى المنصة، ويتسلم أعمال الجلسة من النائبة فريدة الشوباشى.ويعقب ذلك فتح الباب لإجراء الانتخابات على منصب وكيلي المجلس وهي الخطوة الإجرائية الرابعة، وتتم نفس الإجراءات التي شهدتها الانتخابات على مقعد رئيس المجلس.ويخطر رئيس المجلس رئيس الجمهورية بتشكيل مكتب المجلس فور إعلانه، ويباشر كل من الرئيس والوكيلين اختصاصاته مدة الفصل التشريعي الذي انتخب فيه، وحتى نهاية اليوم السابق لافتتاح الفصل التشريعي التالي، وذلك بمراعاة أحكام المادة 106 من الدستور.ووفقا للنص الدستوري (104)، يُشترط أن يؤدى العضو قبل أن يباشر مهام منصب، اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".ووضعت الأمانة العامة لمجلس النواب، خطة محكمة تضمن سلامة الأعضاء حيث سيتم تقسيم النواب خلال أداء اليمين الدستورية، إذا من المُقرر أن يحضر نواب الفردى الساعة 11 ونواب القائمة بحلول 2 ظهرًا، ليبدأ نواب الفردى بترتيب أرقام عضويتهم فى أداء اليمين الدستورية، ثم القوائم ثم المعينين، وسيجرى إدخال الأعضاء من النظام الفردى أولًا، ويتم رفع الجلسة عقب اداء اليمين الدستورية لتعقيمها، وتعقد الجلسة والمُخصصة لأداء يمين نواب القائمة والمعينين.كما يستمر نواب القائمة والمعينون داخل القاعة دون مغادرتها، بعد أداء القسم للتصويت على انتخاب رئيس المجلس، وسيتم التصويت بالمناداة على اسم كل نائب وسيصل صندوق التصويت لمكان جلوس النائب، وسيكون هناك مجموعة صناديق تتحرك بشكل منظم حتى كل نائب، على أن يدخل نواب الفردى لاحقا للتصويت على الرئيس وفى أعقاب ذلك يتم الإعلان عن رئيس المجلس، والذى من المتوقع أن يلقى كلمة بهذه المناسبة.أما بالنسبة للوكيلين، فسيتم البدء بنواب الفردى والذين يتواجدون فى القاعة لانتخاب الوكيلين ليخرجوا بعد ذلك، ويدخل نواب القائمة ليدلوا بأصواتهم ويعلن نتيجة انتخاب الوكيلين.وأقامت الأمانة العامة للمجلس، خيمة انتظار مٌجهزة بكافة الإمكانيات فى ساحة المجلس وستكون متصلة بشاشات بالقاعة الرئيسية، مُخصصة لانتظار الأعضاء فضلا عن القاعات الأخرى والبهو، وجميع القاعات موصولة بالصوت والصورة بما يحدث داخل القاعة.كما راعت الأمانة العامة، ضبط كافة التجهيزات الخاصة بتيسير حركة الأعضاء من ذوى الإعاقة، سواء داخل القاعة الرئيسية فى أماكنهم المخصصة لهم أو دخول المجلس، فضلا عن كافة الأمور اللوجستية.