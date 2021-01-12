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الثلاثاء 12 يناير 2021 الموافق 28 جمادى الأولى 1442
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رئيس التحرير التنفيذي
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اقتصاد

سعر الدينار الكويتى اليوم الثلاثاء 12-1-2021

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 03:44 ص
الدينار الكويتي
الدينار الكويتي
ياسمين محمود
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يرصد موقع «الدستور» سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 12-1-2021، أمام الجنيه المصري، طبقًا لآخر التحديثات في البنوك المحلية الأجنبية، حيث شهد سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري استقرارًا ليسجل للشراء 51.49 جنيه وللبيع 51.84، مقابل تراجع الدينار في بنك عودة ليسجل للشراء 51.86 جنيه وللبيع 48.51.

نستعرض لكم فى هذا التقرير سعر تداول الدينار الكويتي بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري.

استقر سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري ليسجل للشراء 51.84 جنيه وللبيع 48.74، وفي البنك التجاري الدولي ليسجل للشراء 51.84 جنيه وللبيع 48.76، وفي بنك الاستثمار العربي سجل للشراء 52.13 جنيه وللبيع 48.56، وفي بنك كريدي أجريكول سجل للشراء 51.20 جنيه وللبيع 47.65، أما في بنك بلوم فسجل للشراء 51.79 جنيه وللبيع 51.47.

سعر الدينار الكويتي اليوم

وفي البنك العربي ارتفع سعر الدينار أمام نظيره المصري ليسجل للشراء 51.77 جنيه وللبيع 48.59، وفي بنك أبوظبي الأول سجل للشراء 51.55 جنيه وللبيع 48.39، وفي بنك التنمية الصناعية بلغ سعر الدينار الكويتي للشراء 51.86 جنيه وللبيع 47.65، وفي بنك الإسكندرية سجل للشراء 51.82 جنيه وللبيع 48.76، وفي بنك مصر سجل للشراء 51.86 جنيه وللبيع 48.76.

أسعار الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 12-1-2021 في البنوك المصرية

وفي مصرف أبوظبي الإسلامي تراجع سعر الدينار الكويتي ليسجل للشراء 51.82 جنيه وللبيع 48.42، وفي المصرف العربي الدولي سجل للشراء 51.72 جنيه وللبيع 51.43، وفي بنك الكويت الوطني سجل للشراء 51.76 جنيه وللبيع 48.60، وفي البنك العربي الأفريقي الدولي سجل للشراء 51.37 جنيه وللبيع 48.76، أما في بنك اتش اس بي سي فسجل للشراء 51.79 جنيه وللبيع 51.43.

وفيما يخص النفط الكويتي، رفعت سعر البيع الرسمي لخام التصدير الكويتي لشركات التكرير الآسيوية في فبراير إلى 65 سنتا للبرميل فوق متوسط الأسعار المعروضة لخام عمان في بورصة دبي للطاقة وخام دبي على بلاتس، وذلك بارتفاع 40 سنتًا عن الشهر السابق، كما حددت الكويت سعر البيع الرسمي للخام الكويتي الخفيف الممتاز في فبراير عند 60 سنتًا دون عماندبي، بزيادة 50 سنتًا عن الشهر السابق.

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