بريطانيا: قدمنا 2.6 مليون جرعة من لقاحات كورونا

كشف وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، عن أن بلاده قدّمت حتى اليوم 2.6 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس "كورونا" لـ2.3 مليون شخص.وقال هانكوك، في تصريح نقلته صحيفة "ذا تليجراف" البريطانية اليوم الإثنين، إنه يريد أن تحظي بلاده بـ"الصيف البريطاني العظيم"، مؤكدًا أن العمل يجري على أقصى سرعة لتوصيل اللقاح للمقيمين بالمملكة المتحدة.وأوضح أن عدد من تلقوا اللقاح المضاد لفيروس "كورونا" في المملكة المتحدة يفوق عدد من تلقوا اللقاح في بقية الدول الأوروبية مجتمعة.