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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

غدًا.. استكمال محاكمة متهم بسبب خلافات ثأرية بالصف

الإثنين 11/يناير/2021 - 09:44 م
المستشار محمد السعيد
المستشار محمد السعيد الشربينى
عادل عبد العال
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تستكمل الدائرة 5 إرهاب، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، عضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب عزت وسعد الدين سرحان، غدا الثلاثاء، إعادة محاكمة متهم لاتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم بتبادل إطلاق النار لعدة ساعات، بسبب خلافات ثأرية بين عائلتين، أسفرت عن مقتل شخصين وإصابة 8 آخرين.

البداية كانت فى 2013 عندما تلقى مركز شرطة الصف بلاغًا بتجدد الاشتباكات بين عائلتى علام وأبو منصور بدائرة مركز شرطة الصف، وبالمعاينة تبين قيام أحد أشخاص عائلة علام بإطلاق النيران على شخص بعائلة أبومنصور بقصد الأخذ بالثأر عقب وفاة شخص فى العائلة الأولى، الأمر الذى دفع عائلة أبومنصور بالتوجه لمنازل عائلة علام وإشعال الحرائق فى مزارعهم ومنازلهم، الأمر الذى ترتب عليه إصابة ثمانية أشخاص بينهم أطفال وسيدات.

تعود القضية إلى خصومة ثأرية وقعت بين العائلتين بعدما قام أحد أطراف عائلة أبومنصور بقتل طرف آخر من عائلة علام، وحقنا للدماء قضت المحكمة العرفية على عائلة أبومنصور بدفع مبلغ 600 ألف جنيه، وبالفعل قام كبار عائلة أبومنصور بتقديم الدية لعائلة علام، التى لم يكتف شبابها وصمموا على الأخذ بالثأر ورفضوا الدية.

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